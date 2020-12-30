YASNO будет принимать показания электросчетчиков в праздничные и выходные дни

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO поздравляет киевлян с новогодними и рождественскими праздниками и напоминает, что с 1 по 3 января важно не забыть передать показания счетчика, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию. Удобнее сделать это дистанционно со смартфона или компьютера.

Жители столицы могут сообщить показания прибора учета онлайн:

1) В мобильном приложении YASNO. В обновленном приложении можно заплатить за свет без комиссии, а счет отправить на электронную почту или в Viber, Telegram или WhatsApp.

2) Через чат-бота в Viber. В нем также удобно рассчитаться за электроэнергию без комиссии и подать заявление-присоединение и документы для заключения договора на поставку природного газа.

3) В Личном кабинете на сайте YASNO. Теперь в онлайн-сервисе можно сразу после передачи показаний сформировать и оплатить предварительный счет (окончательный счет за декабрь будет доступен после 5 января).

4) С помощью формы быстрой передачи показаний на сайте YASNO. Чтобы сообщить данные, не нужно регистрироваться в Личном кабинете, достаточно указать населенный пункт, лицевой счет, показания и контактный номер телефона.

5) В личных сообщениях на странице в Facebook. Специалисты YASNO внесут показания в единую базу поставщика.

Клиенты, которые не пользуются интернетом, могут позвонить в контакт-центр YASNO по телефонам (044/067/066) 277-18-18 и выбрать в голосовом меню пункт "3". Отмечаем, что во время новогодних праздников контакт-центр работает без выходных с 8 до 20 часов.

Клиентам, заключившим договор на поставку газа с YASNO, показания газового счетчика, как и раньше, следует ежемесячно с 1 по 5 число сообщать своему оператору газораспределительных сетей.

"В праздничные дни все онлайн-сервисы и контакт-центр YASNO продолжают работать, чтобы принять от клиентов информацию об объемах потребленной в декабре электроэнергии и своевременно сформировать счета. В этот период рекомендуем жителям столицы отдать предпочтение дистанционным сервисам, а более опытные пользователи интернета могут помочь близким и соседям передать показания и оплатить свет онлайн, ведь в Личном кабинете и чат-боте в Viber можно добавлять несколько лицевых счетов", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.