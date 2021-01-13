Українці платитимуть за газ за новою ціною: Зеленський зі Шмигалем визначили тариф

В Україні до кінця опалювального сезону або до закінчення карантину введуть єдиний тариф на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр.

Про це на засіданні Кабміну 13 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таку ціну визначили на нараді з президентом Володимиром Зеленським. "На нараді у президента ухвалили низку рішень, частину я озвучу. У зв'язку з пандемією і карантинними обмеженнями, різким зростанням цін на біржах, пропонується запровадити для всіх державне регулювання на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр", – сказав прем'єр.

В Україні із серпня діють різні тарифи на газ. Зараз вони становлять від 6,99 до майже 10 грн за кубометр. Різниця в тарифах – понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо всього лише змінити свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.

Як знизять тариф telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal

"На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Однак деякі облгази продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%. Відповідно даю доручення Міненерго, Мінекономіки, Мін'юсту та іншим центральним органам виконавчої влади, невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про введення державного регулювання цін на газ на період карантину", – сказав Шмигаль.

Повернення впливу Кабміну на вартість газу для населення фактично призведе до згортання ринкових механізмів. Зараз в Україні працюють десятки постачальників блакитного палива, які конкурують між собою зокрема й ціною. Тим часом як українці виходять на протести через високі ціни на газ, лише кілька відсотків громадян обрали собі постачальників, які пропонують ціни на 30-40% нижчі.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищою від "хаб мінус".

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