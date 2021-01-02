В Україні різко підвищать тарифи на опалення: кому доведеться платити на 1 тис. грн на місяць більше

В Україні в 2021 році різко підвищать тарифи на опалення. Національна комісія в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вже збільшила тариф на виробництво теплової енергії (він є однією зі складових кінцевої ціни). Тепер постачальники публікують для обговорення пропозиції збільшити і загальний тариф для населення. У деяких випадках зростання може скласти близько 46%.

Так, з 1 січня 2021-го вже діють нові ціни для 23 підприємств, які займаються постачанням тепла населенню. Наприклад, "Євро-реконструкції" (опалення в Києві) збільшили тариф на 49,7%. Тепер же вони опублікували на своєму сайті пропозицію підвищити кінцеву вартість Гкал тепла з 1341,53 до 1457,10 грн. Наступний крок – пропозицію найближчим часом має затвердити регулятор (процедура займає близько місяця).

Наприклад, якщо на опалення квартири ви використовуєте 1,5 Гкал тепла, зараз потрібно платитимуть 2 012 грн, а за новими ще незатвердженими цінами доведеться віддати вже 2 185 грн.

Постачальник тепла "Тепловик" (працює в Старокостянтинові Хмельницької області) опублікував пропозицію підвищити ціни з 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (майже на 46%). У такому випадку при використанні 1,5 Гкал зараз потрібно віддавати 2 496 грн, а за новою незатвердженою ціною – 3666 грн. Тобто платіжка збільшиться відразу на 1 170 грн.

"Черкаситеплокомуненерго" пропонує підвищити ціни з 1 255,02 до 1 664,13 грн за Гкал. В результаті при використанні 1,5 Гкал платіжка збільшиться з 1 882,5 до 2 496, грн на місяць.

Дізнатися, чи збирається ваш постачальник підвищити ціни, можна на його офіційному сайті в розділі "обговорення". Як пояснюють компанії, через зниження обсягів споживання, зростання заробітних плат, подорожчання ремонтних робіт, інфляції уникнути зростання цін не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.