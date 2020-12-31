В Україні рекордно підскочили борги за комуналку: кожна сім'я в середньому не сплатила 4,3 тис.

В Україні тільки в листопаді 2020-го борги за комуналку злетіли на 10,5 млрд грн. Це рекордне зростання в поточному році. У середньому кожна сім'я заборгувала 4385 грн.

Про це йдеться в опублікованих на сайті Держстату даних. Усього станом на кінець листопада борги з газу склали 27,8 млрд грн, за опалення та гарячу воду – 20,7 млрд, за холодну воду – 5,7 млрд грн, за електроенергію – 5,6 млрд, за управління багатоквартирним будинком – 5,2 млрд грн, а за вивезення сміття – 1,1 млрд.

"У листопаді 2020 року з населенням було укладено 4,4 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 32,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, склала 21,4 млн грн", – йдеться в повідомленні Держстату.

Сукупний борг становить понад 66 млрд грн. Якщо цю суму розділити на загальну кількість українських сімей (близько 15 млн), можна підрахувати, що кожна заборгувала близько 4,3 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні боржників за комуналку будуть штрафувати на 20-50%, також їм заборонять виїзд за кордон. Такі нововведення можуть дозволити скоротити кількість тих українців, які можуть платити за рахунками, але не роблять цього.

Про це йдеться в законопроєкті №3613, який внесли до порядку денного Верховної Ради. Профільний комітет рекомендує ухвалити зазначений документ.