Українцям замість скасованої пільги на електроопалення можуть платити по 1000 грн: Шмигаль дав доручення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінфіну і Мінсоцу розробити механізм виплати субсидій тим, хто використовує електроенергію для опалення. Розмір виплат для них може становити близько 1000 грн на місяць.

Як написав глава Кабміну на своїй офіційній сторінці в Telegram, виплати субсидій через зростання тарифів збільшаться. Зараз їх отримують 3,1 млн осіб, а середній розмір становить 1600 грн. "Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидій. Можна це зробити онлайн, поштою", – написав Шмигаль.

Як переглянуть субсидії web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal

Водночас нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками наради з прем'єром повідомила, що субсидію в розмірі близько 1000 грн, замість пільгового тарифу на електричне опалення, можуть отримати 400 тис. сімей.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк додав, що додатковий бюджет на субсидії виділяти не планують. Мовляв, вистачить уже передбачених у бюджеті країни 36 млрд грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні через скасування пільгового тарифу на опалення електроенергією витрати для тих, хто користується електричним котлом, можуть збільшитися майже на 2 тис. грн на місяць.

Це випливає з постанови Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг №15. Також цим документом скасували пільговий тариф для тих українців, які живуть у 30-кілометровій зоні від Чорнобильської АЕС. Раніше вони мали знижку в розмірі 70% від поточної ціни на "струм", а тепер платитимуть за загальними правилами.