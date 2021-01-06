Українцям підвищили тарифи на електроенергію: скільки доведеться переплатити і який наступний крок

В Україні тариф на електроенергію з 1 січня збільшився майже в два рази – з 90 копійок до 1,86 грн за перші 100 кВт*год. В результаті суми в платіжках збільшаться на 78 грн, проте вже через кілька місяців також збільшать і загальний тариф.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповіла експертка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, перший "пільговий" тариф 90 копійок (діє до 1 січня 2021-го) не покривав вартість транспортування. Тобто зібраних з українців грошей не вистачало навіть для того, щоб компенсувати витрати на доставку струму від станції до розеток.

пільговий тариф на перші 100 кВт*год електроенергії скасували

Якщо раніше, наприклад, за 100 кВт*год треба було платити всього 90 грн (а за кожен наступний кВт*год уже по 1,68 грн), то з 1 січня 2021-го діятиме єдиний тариф. І замість 90 грн потрібно буде платити вже 168 грн.

Спеціальні зобов'язання продовжили до кінця березня 2021-го

Водночас спеціальні зобов'язання продавати електроенергію держпідприємствам установили до кінця червня. Що це означає? Імовірно, вже в квітні до питання вартості електроенергії знову повернуться.

Більшість опитаних експертів погоджується: вартість електроенергії потрібно було підвищувати давно, але на це не йшли через непопулярність такого рішення. Член Національної комісії з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) на умовах анонімності пояснив: ще два роки тому в Україні розробили план перегляду тарифів, проте його так і не втілили в життя.

Як раніше писав OBOZREVATEL: