Українцям підвищили тариф на електроенергію: скільки тепер заплатимо

В Україні з 1 січня 2021-го тариф на перші 100 кВт*год електроенергії підвищили з 90 копійок до 1,68 грн за кожен кВт*год.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У середньому, згідно з нормами, українська сім'я споживає близько 150 кВт*год на місяць. Якщо до 2021-го за такий обсяг струму потрібно платити 174 грн, то після 1 січня вже 252 грн. Тобто, якщо витрачати електроенергію в межах норм, оплата за неї зросте лише на 78 грн.

Як зміниться сума в платіжках:

якщо ви споживаєте до 100 кВт*год, витрати збільшаться в 1,86 раза

якщо ви споживаєте більш як 100 кВт*год, витрати збільшаться на 78 грн.

Реальна ж вартість електроенергії, за підрахунками профільного міністерства, становить близько 2,4 грн за кВт*год. Зараз різницю між собівартістю покривають завдяки більш високим цінам для промислових споживачів. Тобто населення недоплачує, а бізнес – переплачує.

Зрештою, все одно платить простий українець: підприємства закладають високі витрати на електроенергію в свої ціни. А ось тим, хто працює на експорт (продає за кордон), складніше конкурувати з іншими виробниками через високу собівартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.