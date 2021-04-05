Українці скаржаться на газовиків: через борги пенсіонерів обманюють і навіть б'ють

В Україні під час карантину забороняється від'єднувати будь-які комунальні послуги навіть боржникам. Однак газівники стали хитрувати. Так, аби змусити людей платити, вони перекривають газ під приводом уявного витоку, а іноді й зовсім перерізають труби або навіть застосовують фізичну силу.

Про це повідомляє "Сегодня". Мешканка приватного будинку у Фастові Валентина Михайлівна ледь ходить, недавно вона пережила інсульт. У її двір через незачинені ворота зайшов співробітник газової служби, підійшов до труби і перекрив газ, навіть не покликавши господарів. Коли жінка вийшла і запитала, що він робить, газівник, запинаючись, сказав, що у неї нібито витік газу. Валентина Михайлівна відразу не повірила. І дійсно – коли її син вирушив у газконтору, там йому сказали зовсім інше.

"Йому відповіли – вам не під'єднають, тому що є заборгованість за газ. І поки ви не погасите заборгованість, газу ніхто підключати не буде. Я вважаю, що це шахрайство. Це було зроблено заради того, щоб від'єднати газ і змусити нас заплатити борг", – каже Валентина Михайлівна.

Під офісом газової компанії вишикувалася довга черга ошуканих людей, розповідає син Валентини Михайлівни. Серед них багато пенсіонерів. Також є вагітні та матері з маленькими дітьми. Люди кажуть, що газконтори йдуть на хитрість через заборону від'єднувати газ під час карантину.

У селі Гора Київської області співробітник облгазу побив подружню пару пенсіонерів. Вони чинили опір відключенню газу в їхньому будинку. Жінці в підсумку наклали шість швів на обличчя, констатували струс мозку. Її чоловік, який нещодавно переніс інсульт, теж потрапив під кулаки газівника.

У такій ситуації потрібно писати скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Це можна зробити електронною поштою. Кожне звернення там зобов'язані перевірити. У НКРЕКУ є технічні фахівці, які можуть встановити, чи збрехала газконтора про витік газу. Штраф – до 85 тис. грн за кожен такий випадок.

"Це працює. Наразі регулятор дуже ретельно ставиться до таких випадків. Тому що вони не поодинокі. Такі випадки буде системно покарано – не тільки одноразовим штрафом, а й системно. До того що забиратимуть ліцензію", – каже представник "Нафтогазу" Максим Рабинович.

Окрім того, можна подати в суд із вимогою компенсувати матеріальні та моральні збитки. Деякі жителі Фастова так і зробили.

Раніше стало відомо, що номери телефонів українців продають в інтернеті на спеціальних сайтах. Під час покупки контакти можна вибирати як за населеним пунктом, так і за банками, послугами яких користується людина. Шахраї крадуть номери і обманом змушують людей віддавати гроші.

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