Українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами: коли і як злетять ціни

В Україні тариф на електроенергію може зрости вже з 1 травня. На регуляції ситуації з ринком електроенергії наполягають також і в Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Як розповіли OBOZREVATEL обізнані джерела в уряді, остаточний варіант перегляду ціни досі не розробили. В різний час у Кабміні пропонували кілька сценаріїв, усі вони зводилися до того, що підвищувати будуть ціни для тих, хто витрачає багато "струму".

"У разі споживання, припустімо, вище як 300 або 500 кВт*год на місяць тариф може бути економічно обґрунтованим. Цей варіант дозволить тим українцям, які живуть у великих будинках і квартирах, використовую велику кількість техніки, платити реальну вартість електроенергії", – розповідає співрозмовник.

При цьому також виростуть платіжки і для тих, хто опалює будинки або квартири електроенергією. Такі українці можуть відчути на собі подорожчання вже восени, з початком нового опалювального сезону. Вартість кожного кВт*год може бути більшою за 2,5 грн.

Зазначимо, в Україні довелося підвищити тарифи на електроенергію для населення через уже взяті владою зобов'язання щодо розвитку проєктів у зеленій енергетиці. Грошей на це не вистачало, тому тариф для "зелених" знизили, але для кінцевого споживача його довелося збільшити, розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.