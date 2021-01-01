Україна відновить імпорт електроенергії з Росії: рішення вже ухвалено

В Україні за рішенням Нацкомісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 січня 2021-го відновили імпорт електроенергії з Росії.

Відповідну постанову ухвалила комісія ще 16 грудня. Як заявив заступник голови профільної комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, "Укренерго" планує надати трейдерам доступ до мереж для імпорту 2,4 ГВт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 січня.

Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 року по березень 2020 року. Всього було імпортовано більше 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Продаж електроенергії до Росії та Білорусі (та у зворотному напрямку) Україна припинила 12 квітня 2020 року відповідно до постанови НКРЕКП "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що ручне втручання в роботу ринку електроенергії для зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги.

З 1 січня в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза.