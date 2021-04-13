У Раді провалили рішення щодо зниження тарифів на електроенергію

У Верховній Раді провалили рішення щодо зниження тарифу на перші 100 кВт*год електроенергії з 1,69 до 90 копійок.

Відповідне рішення 13 квітня розглянули під час засідання парламенту, яке транслювалося на офіційному сайті Ради. Документ підтримали всього 174 депутати (для ухвалення потрібно було 226 голосів). Зниження тарифів передбачалося законопроєктом №4590, який розробив народний депутат Антон Поляков ("За майбутнє). Глава профільного комітету Андрій Герус заявив, що схожий документ уже ухвалено, тому голосувати повторно не потрібно.

Нагадаємо, у Верховній Раді 13 квітня на позачерговому засіданні мали розглянути цілу низку пропозицій щодо змін тарифів на комуналку. Нововведення можуть зачепити ціни на електроенергію та газ. Крім того, депутати запропонували переглянути процедуру заміни лічильників.

Тарас Батенко запропонував доручити Кабміну запровадити мораторій на підвищення тарифів на 1 рік і скасувати перерахунок тарифів, який уже провели в 2021-му (№4609).

Анна Скороход ("За майбутнє") зареєструвала законопроєкт №4576, яким запропонувала безоплатно встановлювати лічильники українцям коштом постачальників комунальних послуг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з 1 квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. У підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.