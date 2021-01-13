Ціна на газ злетіла на 40% і продовжує зростати: вартість у Європі б'є рекорди

Ціни на газ у Європі 2021 року вже встигли злетіти на 40% і досягли рекордної позначки в майже 335 доларів за тисячу кубометрів (на найбільшій біржі TTF). Усього за добу вартість блакитного палива збільшилася на 18%.

Це випливає з даних біржових торгів, опублікованих Рowernext. Таке зростання пов'язане з порівняно холодною зимою в Європі. Температура виявилася нижчою, ніж двома попередніми роками. Це призвело до зростання споживання блакитного палива і до його різкого подорожчання.

Як змінилися ціни на газ рowernext.com

Від вартості газу в Європі також залежать і ціни в Україні. Якщо Кабінет міністрів не ухвалить рішення повернути ручну регуляцію тарифів, ймовірно, найближчим часом газ значно подорожчає. До того ж також варто враховувати, що вже в березні температура повітря підвищиться і вартість блакитного палива почне плавно знижуватися.

Український уряд розглядає два варіанти зниження цін для населення: введення регульованого тарифу на рівні "хаб мінус доставка" (тариф у такому разі також буде залежати від вартості блакитного палива в Європі, але буде значно нижчим за поточний), або ж продовжувати розвивати незалежний ринок із вільними цінами, але водночас зобов'язати пропонувати тарифи "на рік" (такий до цього року діяв у "Нафтогазу").

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