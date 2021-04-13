Тарифи на газ в Україні підвищать через кілька тижнів і на цілий рік: скільки заплатимо

В Україні з травня вартість блакитного паливо збільшать до 7,5-8 грн за кубометр (зараз 6,99 грн). Така ціна буде діяти протягом наступних 12 місяців.

Про це в ефірі Znaj24 заявив глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко. "З урахуванням того, що ми маємо власний видобуток газу при його собівартості 2,6 грн, ми маємо падіння ціни газу влітку до 4 грн на європейській біржі... Споживачеві пропонують протягом року газ за ціною 7,5-8 грн. Фактично нас будуть тупо доїти", – пояснив Попенко.

Він підкреслив, що влітку ціна на газ різко падає, і досягає 4-4,5 грн за куб. "Річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні півроку. Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни. Тому що це в опалювальний період", – говорить експерт.

Зазначимо, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов'язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.