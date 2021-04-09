Тариф на газ в Україні знову підвищать: ЗМІ розкрили нову вартість

В Україні річна ціна на газ для населення з 1 травня ймовірно буде знаходиться на рівні 7,99 грн за кубометр (наразі 6,99 грн).

Про це з посиланням на джерела в правлячих колах повідомляє видання РБК. Чи не під запис учасники ринку розповіли, що ціна точно не залишиться на рівні 6,99 гривень. При цьому багато постачальників чекають цінова пропозиція "Нафтогазу", щоб розуміти приблизний порядок цін.

Водночас джерело в правлячих колах говорить, що з 1 травня очікується підвищення ціни на газ. Очікується, що в річних тарифах вони будуть на рівні 7,99 гривень за кубометр. "Влітку всім все одно, а ось взимку можуть бути проблеми", – додало джерело.

Зазначимо, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов'язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.