Тариф на газ в Україні хочуть рахувати по-новому через Вітренка – ЗМІ

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує повернути Кабінету міністрів функцію регулювати тариф на газ для населення. З серпня 2020 року ціна на газ визначається ринковими механізмами, а українці можуть самі вибирати постачальника. Політик пропонує вже з 1 лютого 2021-го визначати ціну постановою уряду.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Українські новини. За їхніми даними, все населення визнають "уразливими споживачами". Продавати за фіксованою ціною газ компаніям, які постачають його населенню, повинні будуть "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і постачальник останньої надії, яким зараз є НАК "Нафтогаз України".

Цю ціну пропонується встановити з 1 лютого 2021 року строком на 1 рік. Ціна буде визначатися за формулою "хаб мінус", тобто без урахування вартості транспортування газу від NCG до західного кордону України.

Зараз в Україні працює кілька десятків постачальників газу. Всі вони пропонують різні ціни і самі їх визначають. Конкуренція призводить до того, що споживачі міняють компанії, які постачають їм блакитне паливо. Так, газзбити (пов'язані з облгазами) продають паливо за ціною близько 9 грн за кубометр, водночас на ринку є пропозиції з ціною близько 7 грн за куб.

Як раніше писав OBOZREVATEL: