Річний тариф на газ у травні – це безумство, – експерт про нові правила в Україні

Вже з травня 2021-го постачальники газу мають виставити свої річні ціни. Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста" Святослав Павлюк назвав "безумством" підписання річного контракту в травні, оскільки найнижчі ціни будуть в червні і підписувати річні контракти місяцем раніше – не саме корисне рішення для споживачів.

Про це повідомляє "Громадське радіо". "З травня місяця постачальники згідно з рішенням КМУ мали б виставити свої річні ціни. На мою думку, це божевілля у травні підписувати річний контракт на газ. Найнижчі ціни будуть в червні й змушувати всіх підписувати річні контракти в травні – не зовсім корисне для споживачів рішення. На мою думку, у споживача має бути право підписати річні контракти в будь-який момент. Я думаю, це було б чесніше стосовно споживача", – заявив Павлюк.

Також він наголосив на тому, що українських постачальників тепер не стануть обмежувати в ціні. "Закінчилась дія Кабінету Міністрів про обмеження цін на газ, тому з 1 квітня ціни для побутових споживачів КМУ регулювати неначе перестає. Це було політичне рішення. Оскільки КМУ перестав регулювати ціни для населення, постачальники виставили різні ціни для споживачів. Якась частина постачальників лишила ціни на тому самому рівні, частина – підвищили й частина – знизила", – додав експерт.

Нагадаємо, багато компаній навіть не змінили ціну на газ у порівнянні з березнем 2021-го. Так, "Мегаватт" опублікував цінник в 6,70 грн за кубометр, а постачальники "Еру Людям", "Еру Трейдинг" і "Агросинтез Трейдинг" – 6,75 грн за кубометр.

В Європі та світі газ і нафта відчутно зросли в ціні. Однак для вітчизняних споживачів істотного подорожчання "блакитного палива" не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL :