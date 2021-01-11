Протести спричинило необдумане рішення НКРЕКП щодо тарифів на доставку газу, – економіст

Протести проти несправедливих тарифів на газ спричинили некомпетентність і корумпованість чиновників НКРЕКП під час розрахунку плати за розподіл (транспортування) газу.

Про це пише економіст Борис Кушнірук в колонці на сайті видання Liga.

"Якщо зростання цін на газ ще можна якось пояснити морозами на європейському континенті, то несправедливість тарифів на постачання газу газорозподільчих мереж — це повністю наслідок некомпетентності та корупції можновладців", – наголосив Кушнірук.

На його переконання, влада впродовж багатьох років не спромоглася об’єктивно розрахувати плату за транспортування газу для населення з урахуванням витрат домогосподарств на проведення газових мереж до житлових помешкань.

"Заробляють на цьому облгази, більшість яких контролює Фірташ. Саме він отримує прибуток від функціонування мереж, у які не вклав жодної копійки", – додав Кушнірук.

Нагадаємо, що на січень 2021 року "Нафтогаз" укотре підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м, без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла на 60-70% залежно від облгазу.

11 січня в Офісі президента відреагували на питання тарифів на газ і анонсували їх перегляд.