Опалення електроенергією подорожчало майже на 2 тис. грн: скільки доведеться заплатити

В Україні через скасування пільгового тарифу на опалення електроенергією витрати для тих, хто користується електричним котлом, можуть збільшиться майже на 2 тис. грн на місяць.

Це випливає з постанови Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг №15. Також цим документом скасували пільговий тариф для тих українців, які живуть в 30-кілометровій зоні від Чорнобильської АЕС. Раніше вони мали знижку в розмірі 70% від діючої ціни на "струм", а тепер будуть платити за загальними правилами.

Пільгу на опалення електроенергією мали всі українці. За 3000 кВт*год на місяць вони могли платити по 90 копійок за кожен, тепер же повинні будуть віддавати 1,68 грн.

Наприклад, якщо на опалення будинку електричним котлом в середньому витрачати близько 2500 кВт*год електроенергії, до 1 січня доводилося платити 2250 грн, зараз за такий же обсяг "струму" доведеться віддавати вже 4 200 грн. Тобто сума в платіжці збільшиться на 1950 грн.

Уже після опалювального сезону, орієнтовно в квітні-травні, буде другий етап підвищення цін. "Було кілька варіантів. Перший – повністю скасувати ПСО, тобто не контролювати тарифи для населення. Тоді ціна зросла б від 1,65 до 2 грн (залежно від кон'юнктури ринку). Пішли по другому планом", – додає співрозмовник OBOZREVATEL в Кабміні.

Отже, уряд зараз розглядає такий варіант:

з 1 січня ввести єдиний тариф – 1,68 грн за кВт*год (рішення вже ухвалено);

з 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Варто також відзначити, що зазначений вище план – орієнтовний. Юрій Вітренко, як новий в.о. міністра, продовжив уже напрацьовані ініціативи уряду. Водночас під його керівництвом відомство може розробити новий варіант підвищення.

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