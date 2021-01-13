Яка ціна на газ в Україні справедлива: експерт розповів, як платити менше

Справедлива ціна на природний газ для населення з урахуванням усіх об’єктивних чинників і прийнятної рентабельності має бути в межах 4-5 гривень за кубометр.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко. Він назвав способи зменшення ціни на газ, що можуть бути використані як окремими споживачами, так і державою загалом.

На думку експерта, споживачі ще влітку минулого року мали можливість змінити постачальника газу і зафіксувати певну ціну на блакитне паливо. Можна зробити це і зараз. "Щонайменше, на кілька гривень ви вже можете зекономити, підключивши інший тариф", – сказав він.

Зменшити тарифний тягар на рівні держави, за словами Голубенка, можна кількома способами. Зокрема, зменшенням податку на додану вартість (ПДВ), який покладений на споживачів.

"Ми купуємо газ і постачання з ПДВ. Тобто державі крім того, що вона нічого не робить для врегулювання ціни, ще й вигідні такі високі тарифи, тому що вона отримує ПДВ. Можливо, варто розглядати питання про зменшення ПДВ для споживачів", – сказав він.

Іще одним способом нівелювання стрибка ціни на газ могло б бути використання підземних газових сховищ, продовжив експерт.

"У нас є підземні сховища газу. Влітку ми могли закачати газ за мінімальною ціною, і повинні були це робити, і дати можливість закачувати і зафрактовувати цей газ, можливо, і споживачам, і компаніям", – пояснив він. Але цього не було зроблені ані на рівні держави, ані на рівні окремих органів місцевого самоврядування, констатував Голубенко.

Він також вказав на проблеми і помилки влади, які призвели до несприйняття населенням різкого підвищення тарифів на природний газ.

По-перше, незважаючи на те, що підвищення тарифів взимку було прогнозованим, "держава не провела належну роз’яснювальну роботу з громадянами, належним чином не відреагували органи місцевого самоврядування".

По-друге, "органи місцевого самоврядування не змогли укласти контракти і зафіксувати ціну на газ ще влітку або, щонайменше, у вересні".

По-третє, на проблему не звернув увагу Антимонопольний комітет. "Ринку як такого у нас немає. Ціна диктується безпосередньо монополістами. У нас є монополія на ринку обслуговування мереж. Є цілий ряд підприємств, які в більшості належать одній фінансово-промисловій групі. Тут має спрацювати Антимонопольний комітет", – зауважив він.

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