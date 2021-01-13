Більш ніж 5 тис. за комуналку в квартирі: українцям у січні прийшли величезні платіжки

Українці отримують оновлені платіжки за комуналку, розмір яких до двох разів вище, ніж минулого місяця. Через похолодання, подорожчання газу й перерахунку тарифів на тепло платити доведеться більше. Але і це не кінець: у січні сумма зросте через перерахунок абонплати, вартості газу та опалення.

Про те, скільки платять українці за комуналку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Житомирі за двокімнатну квартиру в 50 квадратів у січні доведеться заплатити 5,4 тис. грн, розповідає місцевий житель Валентин. Водночас ще минулого місяця комунальні послуги обходилися всього лише в 2,5 тис. грн. Тільки за опалення прийшла платіжка на 3,1 тис. грн.

Комуналка в київській "одиничці" площею 37 квадратів обійдеться в 3,2 тис. грн, розповідає місцевий житель Олександр. "Минулого місяця платив 1,9 тис. грн. Зараз уже 3,2 тис. Так багато ще ніколи не платив", – каже чоловік.

У Чернігові за таку ж "одиничку" прийшла платіжка на 2,4 тис. грн. Хоча ще минулого місяця, розповідає місцева жителька Ганна, потрібно було платити всього 1,7 тис. грн.

Так, з 1 січня 2021-го вже діють нові ціни для 23 підприємств, які займаються постачанням тепла населенню. Наприклад, "Євро-реконструкції" (опалення в Києві) збільшили тариф на 49,7%. Тепер же вони опублікували на своєму сайті пропозицію підвищити кінцеву вартість Гкал тепла з 1341,53 до 1457,10 грн. Наступний крок – пропозицію найближчим часом має затвердити регулятор (процедура триває близько місяця).

Наприклад, якщо на опалення квартири ви використовуєте 1,5 Гкал тепла, зараз потрібно платити 2012 грн, а за новими ще незатвердженими цінами доведеться віддати вже 2185 грн.

Постачальник тепла "Тепловик" (працює в Старокостянтинові Хмельницької області) опублікував пропозицію підвищити ціни з 1747,09 до 2444,40 грн за Гкал. У разі використання 1,5 Гкал зараз потрібно віддавати 2620 грн, а за новою незатвердженою ціною – 3666 грн. Тобто платіжка збільшиться відразу на 1 тис. грн.

"Черкаситеплокомуненерго" пропонує підвищити ціни з 1255,02 до 1664,13 грн за Гкал. Унаслідок у разі використання 1,5 Гкал платіжка збільшиться з 1882,5 до 2496, грн на місяць.

Дізнатися, чи збирається ваш постачальник підвищити ціни, можна на його офіційному сайті в розділі "обговорення". Як пояснюють компанії, через зниження обсягів споживання, зростання заробітних плат, подорожчання ремонтних робіт, інфляції уникнути зростання цін не вдасться.