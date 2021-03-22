Члени наглядової ради 'Укрзалізниці' отримують мільйони, роками не з'являючись в Україні і не готуючи реформи, – нардеп

Членам Наглядової ради "Укрзалізниці" виплачують величезні зарплати при повній відсутності результатів роботи. На сьогодні компанія не має навіть програми реформ. Про це розповів у своєму блозі народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи результати роботи парламентської слідчої комісії по "Укрзалізниці", членом якої він є.

"Я намагався дізнатися, а чи є у нас програма реформ, якийсь документ, який затвердили і за яким вже правління ("Укрзалізниці"- ред.) працює і реформує компанію? На жаль, немає", - говорить Бондарєв.

За його словами, члени Наглядової ради компанії, які повинні формувати політику компанії, розробити програму її реформування і вирішення численних проблем, не діють. Більш того, вони дуже рідко з'являються в Україні. При цьому, підкреслює депутат, члени Наглядової ради УЗ отримують за подібну "роботу" величезні зарплати.

"Деякі члени ради отримують заробітну плату більше 300 тис. грн. в місяць. А адже крім заробітної плати є ж ще якийсь обслуговування - службовий автомобіль, кабінет, електрику, всякі супутні витрати. Тобто, я думаю, в півмільйона грн в місяць він нам з вами обходиться. Інший персонаж – Глава наглядової ради (Шевки Аджунер – Ред.). він вже не був близько трьох років в Україні в принципі! Він нам обійшовся за минулий рік в 3 млн 900 тис. грн", - говорить Бондарєв.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило реформу УЗ відповідно до зобов'язань перед Євросоюзом. Але Наглядова рада компанії спочатку призупинила реформу, а потім, одноголосним рішенням, відправила у відставку з посади глави УЗ Володимира Жмака без пояснення причин.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Тимчасової слідчої комісії ВР підготувати звіт про діяльність Наглядової ради компанії в 2017-2020 році.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що досить широке коло осіб, в тому числі і Наглядова рада, хочуть не реформ, а зберегти "Укрзалізницю" в тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

У свою чергу екс-директор з розвитку бізнесу УЗ Андрій Рязанцев заявляв, що член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Ослунд лобіював інтереси Віктора Пінчука, просуваючи розширення співпраці УЗ з банком "Кредит-Дніпро".