Чергове закриття справи "Роттердам+" стало закономірним результатом трьох рішень ВАКС – юристка

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину стало закономірним результатом після одразу 3 рішень Вищого антикорупційного суду України про законність та обгрунтованість дій прокурорів.

Про це повідомила адвокат сторони захисту в закритій справі "Роттердам+" Наталія Дрігваль в своїй колонці на OBOZREVATEL.

"Це стало закономірним результатом кількох місяців розглядів у Вищому антикорупційному суді. У відкритих змагальних процесах суд тричі (!) прийшов до висновку, що прокурор виконував свої обов'язки строго відповідно до закону і ніяких сумнівів в його об'єктивності бути не може. Після цього ніякого іншого рішення, ніж закрити справу, прокурор навіть теоретично прийняти не міг", – повідомила адвокат.

Вона підкреслила, що як би НАБУ зараз не намагалося дискредитувати роботу органів прокуратури, але завдяки відкритим судовим процесам суспільство мало можливість побачити зібрані слідством "докази" і переконатися у відсутності будь-якого складу злочину.

"У правовій державі, до якої ми всі прагнемо, не може наділений державною владою прокурор ігнорувати норми кримінально-процесуального кодексу і 3 незаперечних рішення суду, заради лайків у Facebook і схвалення жменьки співчуваючих НАБУ активістів", – заявила адвокат.

За її словами, зокрема на останньому засіданні Вищого антикорупційного суду 19 березня суддя дійшла однозначного і незаперечного висновку – прокурор САП об'єктивно і неупереджено виконав свою функцію процесуального нагляду.

"На всіх цих засіданнях повторно слідом за прокурором ретельного аналізувалися всі долучені до справи документи і ніхто із суддів не засумнівався в правильності дій цього прокурора", – додала адвокат.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обгрунтованість.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів від Ігоря Коломойського справа була на час відновлена. Через кілька місяців вона була повторно закрита, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність і обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.