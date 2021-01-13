Через Фірташа український газ на майже 40 млрд грн виявився в заставі в російського фонду – ЗМІ

Активи українського олігарха Дмитра Фірташа, зокрема газ на суму майже 100 млрд руб (38 млрд гривень), перебувають у заставі в російського некомерційного Фонду промислових активів.

Про це йдеться в матеріалі російського видання РБК.

"Російська некомерційна організація "Фонд промислових активів" тримає в заставі активи олігарха Дмитра Фірташа, зокрема акції підконтрольних йому компаній і природний газ розрахунковою вартістю майже 100 млрд руб., випливає з останньої доступної звітності фонду за 2019 рік. Фонд промислових активів отримав забезпечення за кредитом, наданим холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF Фірташа", – повідомили у виданні.

За їхньою інформацією, крім акцій низки компаній, у заставі у Фонду промислових активів значиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem.

"Його розрахункова вартість становить майже 98 млрд руб., йдеться в звітності фонду. До початку 2014 року хімічні комбінати Фірташа щомісяця імпортували газ із Росії, проте до 2015 року у Ostchem майже не залишилося власного газу в сховищах", – йдеться в статті.

Там також повідомляється, що в Росії компанії Фірташа кредитував місцевий Газпромбанк.

"У 2013 році Ostchem викупив у "Газпрому" 5 млрд куб. м газу для закачування в українські підземні сховища. Але придбати такий обсяг газу холдинг Фірташа зміг тільки завдяки кредиту Газпромбанку, і в жовтні 2013 року кіпрська Ostchem Holding підписала кредитний договір із банком на $1,35 млрд. Підприємства Ostchem передали банку в заставу 5,7 млрд куб. м власного газу. У грудні 2014 року Газпромбанк зажадав від Ostchem терміново погасити залишок кредиту на $842,5 млн, пригрозивши стягнути закладений газ. У січні 2015 року сторони оголосили про врегулювання спірного питання, відмовившись розкривати деталі фінансових домовленостей", – констатується в матеріалі.

У ньому наголошується, що в 2016 році Фонд промислових активів викупив вимоги банку щодо українських кредитів. У 2019 організація повідомила, що позичальники майже не обслуговують борг, тобто повертати кредити не вдається. Видання зазначає, що теоретично російський фонд може подати в суд Кіпру (там зареєстрована Ostchem Holding) з вимогою стягнути заставу. Однак на практиці рішення зі стягнення там ухвалюється рідко, найчастіше судді обмежуються арештом, як було у випадку з позовом ВТБ.

Нагадаємо, що Дмитро Фірташ заробив свої статки на посередництві в постачанні російського газу в Україну до 2014 року. У березні 2014 року його затримали в Австрії за запитом США, які звинуватили його в корупційних злочинах за межами України. Через кілька днів він був відпущений під заставу й відтоді проживає в Австрії, оскаржуючи американський запит про екстрадицію.