Бродський розкритикував український бізнес за небажання використовувати касові апарати

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Михайло Бродський

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський назвав корупцією небажання бізнесу використовувати касові апарати й чесно сплачувати податки.

"У країні, що воює та вмирає, у якій падає народжуваність, їде населення – ми не збираємо податки справедливо і чесно? Несплата податків – це корупція", – заявив Бродський в інтерв'ю для програми "Vласть vs Vлащенко" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, в законодавстві нічого не змінюється за ставками та правилами, тільки запроваджується облік.

"Касові апарати вони не хочуть ставити? Шановні панове, вам же не змінюють законодавство – просто облік будуть вести чесно. Кешбек вони не хочуть. Чому? Тому що вони обманюють. І не державу – лікарів, наших пенсіонерів, вчителів, медицину, армію, поліцію", – резюмував Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!" А біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

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