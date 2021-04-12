Брак фінансування не дозволить виконати Нацплан щодо викидів у короткі терміни, – Абрамовський

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вказує про неможливість виконати Національний план щодо скорочення викидів (НПСВ) на ТЕС і ТЕЦ України в короткі терміни через проблему відсутності фінансування відповідних заходів.

Про це заявив міністр Роман Абрамовський.

"Екологічні заходи вже певний час мали би виконуватися і повинні бути виконані. Але для того, щоб вони були виконані, крім, грошей ще треба і трудові ресурси, і доступ до технологій. Напевно, час вже частково втрачений. У 2018 році це мало початися те, що стосується НПСВ. Не почалося. Зараз вже 2021 рік", - сказав Абрамовський.

Він додав, що в заплановані терміни Нацплан реалізувати нереально. Вже з 2023 року перші енергоблоки мають бути обладнані очисними спорудами, хоча за даними держкомпанії "Центренерго", тільки на сіркоочистку для одного блоку ТЕС потрібно витратити більше 5 років.

"Я не розумію, як будуть виконуватися вчасно ці заходи, навіть як будівельник не розумію, бо я знаю процес і процедури, які передують навіть будівельним роботам на об’єктах і встановленню нового обладнання", - підкреслив міністр.

Він пояснив, що держава має визначити джерела фінансування заходів НПСВ і вони мають бути чітко зафіксовані.

"Визначитися треба терміново. Прийняти рішення і фактично почати виконання цих планів", - заявив міністр.

Нагадаємо, загальна вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках в межах НПСВ до кінця 2033 року оцінюють у 4,3 млрд грн. У той же час найвищі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС слід здійснити в 2024-25 рр. в розмірі EUR544 млн і EUR636 млн відповідно.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

В компанії "Донбасенерго" зазначають про критичну проблему з виконанням Нацплану з викидів, оскільки навіть за наявності фінансування, щоб його виконати потрібно 15-20 років, як це було в країнах ЄС.

На думку головного диспетчера НЕК "Укренерго" Віталія Зайченко, Україна у 2024 році буде змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок її імпорту в разі невиконання Національного плану скорочення викидів.