Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг зросла до 66,1 млрд грн.

За місяць борги збільшилися на 18,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Загалом у листопаді населення оплатило 11,6 млрд грн за комуналку, що склало 52,4% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати послуг зафіксовано у Волинській (66,2%), Одеській (59,1%) і Закарпатській (59%) областях.

Найнижчий – у Луганській, Черкаській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях (44-50% суми нарахувань).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.