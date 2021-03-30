Бондарєв про аварію 'Інтерсіті': наші колії скоро стануть небезпечними для руху поїздів

Стан залізничних колій критичний, експлуатація окремих ділянок уже небезпечна. Без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР із питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи сходження з рейок потягу "Інтерсіті".

"На сьогодні понад 60% полотна залізничного потребує ремонту. На жаль, експлуатація цього полотна, ще й за таких важких умов під час використання високошвидкісних поїздів, взагалі небезпечна", – сказав Бондарєв.

За його словами, "Укрзалізниця" терміново потребує реформування, але цей процес гальмує Наглядова рада компанії, яка дотепер не затвердила план дій і не сформулювала завдання для менеджменту УЗ.

"Поки не буде наведено лад і поки не буде конкретної розробленої програми дій саме з боку Наглядової ради, ми будемо бачити такі, на жаль, жахливі речі, як аварії на залізниці, розкрадання і корупцію", – вважає Бондарєв.

Він наголосив: Наглядова рада "Укрзалізниці" не впоралася зі своїми функціями, тому немає жодних підстав продовжувати з ними контракт (каденція наглядової ради УЗ добігає кінця).

"Наглядова рада отримує заробітну плату, грузнучи все далі і далі в корупційних схемах... Продовжувати всім цим персоналіям ніякі контракти не потрібно, гнати їх потрібно звідти в шию. За 3 роки вони не зробили нічого", – підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ – Запоріжжя зійшов із рейок у Запорізькій області. З рейок зійшли шість із дев'яти вагонів за 50 кілометрів на кінцевій станції – Запоріжжя. Під час інциденту в вагонах потяга перебувало 88 пасажирів. Внаслідок НП ніхто не постраждав. УЗ створила комісію, яка розслідує причини аварії. Наразі відомо лише, що машиніст поїзда вдався до екстреного гальмування, тому що помітив, що "з шляхами щось не так".

Раніше в Європейській Бізнес-Асоціації закликали владу до якнайшвидшого реформування "Укрзалізниці" і нагадали про критичний стан залізничних колій. За підрахунками експертів Асоціації, в найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км шляхів на рік, що вимагає значних інвестицій.

Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" повинна отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.