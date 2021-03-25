Без фінансування Нацплану щодо викидів Україна втратить найефективніші блоки ТЕС в 2023 році – "Донбасенерго"

Кабінет міністрів України повинен знайти джерела фінансування для виконання вимог Нацплану із скорочення викидів на ТЕС і ТЕЦ України, щоб уникнути дефіциту енергопотужностей в 2023 році.

Про це заявив комерційний директор компанії "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Згідно Нацплану по скороченню викидів, з 2023 року найефективніші блоки повинні будуть виведені з роботи. І, на мій особистий погляд і всіх енергетиків, це категорично неправильно і треба переглянути дані постановив Кабінету міністрів, з метою грамотної реструктуризації і пошуку фінансування даних заходів", – сказав Ларіонов.

За його словами, в Європі цей період екомодернізаціі енергетичних підприємств, які працюють на вугіллі, займав близько 20 років і гроші виділялися за рахунок споживачів.

"А у нас це вирішили зробити за 3-4 роки без якоїсь фінансової підтримки", – обурився представник "Донбасенерго".

Раніше в держкомпанії "Центренерго" заявили, що Україна втратить можливість експлуатувати 11 вугільних енергоблоків теплоелектростанцій з 1 січня 2023 через невиконання НПСВ, оскільки для екологічної модернізації цих потужностей немає джерела фінансування.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Нацплан із скорочення викидів був затверджений попередніми урядами без економічного обґрунтування та розрахунків, тому екомодернізація енергопідприємств повинна початися з 2023 року. Зі свого боку заступник міністра енергетики Максим Немчінов заявив про необхідність якомога швидше визначитися з джерелами фінансування заходів Нацплану із скорочення викидів. В іншому випадку Україна матиме ще більший дефіцит електроенергії в системі вже в наступному році, адже доведеться вимикати енергоблоки, якщо на них не буде встановлено дороге очисне обладнання. А втрата такого обсягу теплової генерацій – це пряма загроза енергетичній безпеці країни.

За підрахунками Міністерства енергетики на екологізацію енергетичної сфери необхідно понад 4,1 млрд євро.

Зі свого боку народний депутатка, членкиня парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко зазначила, що виконання Нацплану із скорочення викидів необхідно починати з найбільш реалістичних заходів із екомодернізацій. Депутатка зареєструвала постанову, де закликає уряд якомога швидше розробити механізми фінансування заходів Національного плану зі скорочення викидів.