Банки пояснили, коли українці можуть розраховувати на відстрочку по кредитах

Українські банки готові піти на поступки клієнтам і перенести платежі по кредитах на місяць через локдаун. Однак перед цим фінустанови розбираються чи дійсно це необхідно.

"Коли у клієнтів з'являються складнощі з фінансами, тут важливий діалог. Продаж активів, бізнесу і поступка боргу – це останній рубіж щодо банку і клієнта. У 2020 році ми працювали з конкретними зверненнями клієнтів, намагалися вивчити проблему, зрозуміти її суть", – заявив директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектора "Укрексімбанку" Олександр Існюк у коментарі UBR.

За його словами, є галузі, які більше постраждали від коронавірусу і карантину – готелі, торгові центри, авіаперевезення. Для них банки йдуть назустріч у першу чергу.

"Але хочу звернути увагу: ми намагалися зрозуміти, хто з клієнтів, що звернулися, дійсно постраждали і потребували перенесення платежу... Якщо у клієнта виручка стала менше, а обов'язкові платежі не змінилися, то він дійсно не може погашати кредит. Це вплив зовнішніх факторів. У такій ситуації банк-партнер готовий йти на діалог і переносити клієнту платежі", – резюмував Існюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початком локдауну в Україні обрали 8 січня, оскільки саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки і оборони та Міністерства охорони здоров'я.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.