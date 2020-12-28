Звернення OBOZREVATEL до Володимира Зеленського: не дайте забрати олігархові Веревському 16 млрд із бюджету

OBOZREVATEL звертається до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №3656, який знижує ПДВ з 20 до 14% для частини аграріїв. Таке нововведення призведе до втрат бюджету в розмірі близько 16 млрд грн. Водночас сам документ виписано під бізнес олігарха Андрія Веревського (власник компанії "Кернел").

Проти законопроєкту виступила найбільша профільна асоціація "Український клуб аграрного бізнесу". Не підтримав документ і глава фінансового комітету Данило Гетманцев. Незважаючи на це, депутатська група "Довіра", яку пов'язують з Андрієм Веревським, частина "слуг народу" і ще низка депутатів ухвалили згубне для українського бюджету рішення.

Законопроєкт №3656 не тільки призведе до падіння доходів бюджету, а й створить нерівні умови для аграріїв всередині країни. Редакція OBOZREVATEL просить звернути увагу, що:

законопроєкт створить преференції для окремих великих латифундистів, головний з яких Андрій Веревський (група "Кернел");

бюджет через зниження ПДВ втратить близько 16 млрд грн;

низка народних депутатів, ймовірно, підтримали законопроєкт унаслідок впливу з боку Веревського;

через введення такого закону влада фактично визнає свою співпрацю з аграрним олігархом, тим самим підірве довіру до себе.

Володимире Олександровичу, в ситуації, коли народні депутати під впливом олігарха створюють преференції для конкретної компанії, позбавляючи бюджет надходжень у розмірі близько 16 млрд грн, президент може і повинен захистити рівні права для всього бізнесу і не дати шанс олігархату злитися із законодавчою владою.

Україна через пандемію коронавірусу, економічниій спад, опинилась у складній ситуації. У бюджеті не знайшли гроші для гідного підвищення зарплат медикам, для закупівлі необхідної кількості вакцин, натомість величезну суму пропонують віддати в кишеню олігарха Веревського. У вас є можливість довести, що "слуги народу" дійсно працюють в інтересах українців, а не обраних олігархів.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини, він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.