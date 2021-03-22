Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць в Україні під час пандемії

В Україні завдяки інфраструктурним проєктам було створено 190 тисяч робочих місць "у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу".

Таку заяву зробив глава України Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо у понеділок, 22 березня. Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

"Україну і ЄБРР пов'язують хороші відносини і багато важливих проєктів, в які Україна вкладає душу, а ЄБРР – віру та гроші. Ми вважаємо вас одним із стратегічних фінансових партнерів. Для нас дуже важливі ці відносини", – сказав Зеленський під час зустрічі.

Однією з тем стали плани країни розвивати державно-приватне партнерство в дорожній галузі.

Як вказали в ОП, ЄБРР продовжує інвестувати в реконструкцію і будівництво українських доріг. Так, банк надав кредит Укравтодору на розвиток інфраструктури.

"Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проєкти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проєктам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу", – зазначив президент.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Оділь Рено-Бассо president.gov.ua

Що ще обговорили глава держави і президентка Європейського банку реконструкції і розвитку:

розвиток інфраструктури в Україні – зокрема, закони про концесію і про велику приватизацію, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проєктів, зазначив Зеленський;

питання розвитку аграрного сектору – відновлення якого "буде потужним кроком розвитку сільського господарства й України як гравця на міжнародному аграрному ринку", підкреслив президент;

боротьбу з корупцією – в державі, як вказав Зеленський, уже відновлено архітектуру антикорупційних органів та ухвалено в першому читанні законопроєкти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя;

реформу правоохоронних органів – зокрема, підписання закону про створення Бюро економічної безпеки (воно займе функції нагляду за економічними злочинами в правоохоронній системі, буде сприяти розвитку бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату);

судову реформу – один із найскладніших викликів, але, як сказав президент, протягом трьох років країна повністю її завершить;

реформу енергетичного сектору – глава України розповів, що держава відновила контроль над ПАТ "Центренерго", одним із найбільших серед підприємств енергетичної галузі України;

реалізацію програм енергоефективності – впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві;

продовження реформи фінансового та банківського секторів та ін.

В ОП додали, що Зеленський також зазначив, що Україна зацікавлена у створенні ринкових умов у всіх секторах економіки, залучення інвесторів до проведення прозорої приватизації.

Зі свого боку президентка ЄБРР привітала реформи, які втілюються в різних економічних галузях країни.

Зустріч в Офісі президента president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський підписав указ про введення санкцій проти двох російських фінансових установ в Україні – Ощадбанку і Промінвестбанку.