Закінчити війну й знизити тарифи: топ-5 обіцянок влади для українців 2020 року, які не виконали

В Україні влада завжди була щедрою на обіцянки, 2020-й не став винятком. Цього року громадян країни запевняли, що кардинально перерахують прожитковий мінімум, удвічі знизять тариф на опалення, буде створено пів мільйона робочих місць, проведуть амністію капіталу. Крім того, було озвучено завдання: досягти результатів у процесі мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

OBOZREVATEL зібрав найгучніші обіцянки влади, які так і не вдалося виконати в нинішньому році.

Ще 2 грудня 2019-го Володимир Зеленський звернувся до українців зі спортзалу, під час свого тренування. Серед іншого він заявив: "Знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти".

Як наслідок, наприклад, опалення приватного будинку в Києві за рік подорожчало майже на 500 грн на місяць.

Припустімо, що сім'я опалює будинок газом і за місяць витрачає близько 200 кубометрів (на підігрівання води та опалення). А також споживає близько 10 кубометрів холодної води. Без урахування електроенергії і тих тарифів, розмір яких не змінився, місячна вартість комуналки для такої сім'ї збільшиться з 1 496 до 1 991 грн.

В інтерв'ю The Guardian президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі "нормандської четвертки" в грудні 2019-го є рік на те, щоб досягти результату. Війна так і не закінчилася.

"Уряд може витратити один рік на виконання всієї угоди. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше заборонено. Якщо це триватиме довше, нам потрібно змінити формат і обрати іншу стратегію", – сказав він.

Як відзначили журналісти The Gurdian, президент відмовився говорити, якою може бути запасна стратегія.

Ще в травні президент України Володимир Зеленський пообіцяв 2020 року ввести амністію капіталів. "Амністію введемо цього року – повинні це зробити, ми домовлялися й обіцяли людям".

Податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих країнах тривалий час процвітала тіньова економіка. Громадянам запропонували узаконити все, що вони заробили без сплати податків, але з умовою віддати державі кілька відсотків.

Наприклад, в Індонезії, залежно від того, чи повертали гроші в країну (якщо актив перебував за кордоном) і як швидко легалізували майно, потрібно було платити від 2 до 10%.

В Україні, незважаючи на обіцянки, амністію капіталів так і провели.

Шмигаль обіцяв ввести з 1 січня 2021 року нові підходи до визначення і застосування прожиткового мінімуму. Уже з наступного року, як говорилося в програмі уряду, прожитковий мінімум мав становити не менш ніж 40 відсотків медіанної заробітної плати в Україні.

Але зрештою відповідні зміни так і не відбулися. А в бюджеті на 2021-й прожитковий мінімум передбачили на рівні майже в п'ять разів нижче за середню зарплату.

"500 тис. робочих місць – цю програму буде представлено міністром економіки в уряді. Є чітке розуміння, в яких сферах ми будемо створювати ці 500 тис. робочих місць", – пообіцяв Шмигаль кілька місяців тому.

Щоправда, водночас прем'єр визнає: середня зарплата 8 тисяч гривень – це занадто мало, а перспектива працювати прибиральником влаштує не всіх. Річ у тому, що абсолютну більшість нових робочих місць обіцяють створити для будівельників доріг, працівників сфери сільського господарства та благоустрою (ті самі прибиральники та двірники).

У результаті "створили" на 50 тис. місць менше! "Є всі шанси наблизитися до цієї цифри. З початку карантину було працевлаштовано майже 450 000 українців. За розрахунками ми зберегли 400 000 робочих місць завдяки тим мотиваційним заходам, які відбувалися", – прозвітував Шмигаль в інтерв'ю "УП". Показово, що до "нових робочих місць" прем'єр зарахував усіх, хто знайшов роботу за допомогою центрів зайнятості. Там свої вакансії відкривають і приватні, і державні підприємства. Водночас туди потрапляють і вже наявні вакансії, і нові робочі місця.

Минулий 2020 рік був одним із найскладніших: пандемія коронавірусу, падіння економіки, зниження реальних доходів населення. 2021-го влада обіцяє нормалізацію ситуації, вакцини і навіть зростання ВВП. Що насправді чекає на українців, покаже час.