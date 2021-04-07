В Україну стали переказувати більше грошей з-за кордону: ПриватБанк опублікував цифри

За перші три місяці 2021 року українці отримали через Приват24 та інші різні сервіси ПриватБанку іноземних переказів на суму $386 млн. Для порівняння, це на 30% більше, ніж за перший квартал 2020-го.

Про це повідомляє пресслужба банку. За перший квартал українці надіслали через ПриватБанк за кордон $79,7 млн, що на 20% перевищує показники 2020 року.

У 2021 році більше ніж 72% зарубіжних переказів, з урахуванням пандемії COVID-19 і карантинних обмежень, клієнти банку отримали через Приват24 та інші цифрові канали. В середньому українці отримували з-за кордону $374, а надсилали по $517.

Найбільше грошових переказів українці в 2021-му отримують із США – більш як 19% ($71,2 млн) від загального обсягу переказів. Другою у рейтингу опинилася Італія (12%, $48 млн), а трійку замикає Ізраїль (10%, $40,1 млн). Серед країн-лідерів із надсилання в Україну переказів також закріпилися Росія (7%, $27,1 млн), Німеччина (6%, $23,2 млн) та Польща (5%, $ 19,7 млн).

Раніше НБУ прогнозував, що трудові мігранти в 2021-му перерахують до України близько $13 млрд, що на 8% більше, ніж у 2020-му. Надходження від подорожей повернуться на докризовий рівень уже наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: