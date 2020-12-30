Українцям не варто звертати увагу на курс в обмінниках, дешевий долар – погано, – міністр фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що українцям не варто звертати увагу на курс долара в обмінниках. Ба більше, значне зниження вартості валюти – погано для економіки країни.

Про це політик заявив в інтерв'ю ТСН.ua, яке опублікувала пресслужба міністерства. "Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також – і позиція НБУ, який має стабільні передумови. Інакше бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", – зазначає міністр.

Зниження курсу – не завжди добре, додав Марченко. Різкі девальвація або ревальвація – це "вже погано".

Мінфін заклав середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у разі різних сценаріїв бути готовими здійснити всі державні видатки. "Думаю, курс буде стабільним, як і цього року", – пояснив Марченко.

В Україні курс долара у 2021 році буде приблизно 28,10-29,10 грн/$. Такий прогноз озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через "різдвяне ралі" і рекордний продаж ОВДП курс долара буде становити орієнтовно 28 грн/$. Іноземці, незважаючи на ризики, зважилися купувати українські цінні папери.