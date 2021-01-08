Українцям готують перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше

В Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 грн до 18 540 грн.

Про це йдеться в бюджеті на 2021 рік. Підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму. Так, українці мають право отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 10 мінімумів для тих, хто втратив працездатність.

Уже в грудні максимальну пенсію підвищать до 19 340 грн. Мінімальна пенсія з 1 липня складе 1854 грн, а з 1 грудня складе вже 1934 грн. Таке нововведення передбачено в уже ухваленому бюджеті України на 2021 рік.

Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн. Також важливо зазначити, що з 1 грудня з 2,4 до 2,6 тис. грн збільшиться гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу й досяг віку 65 років.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше ніж 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижчий за фактичну зарплату);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.