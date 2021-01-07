Українців змусять заплатити податки за свої квартири: кому доведеться віддати більш ніж дві тисячі

Олександр Литвин Mакроекономіка 07:09, 7.01.2021

Українці, які мають квартири площею від 60 квадратів і будинки від 120 квадратів, до 1 липня отримають квитанції з сумою податку на нерухомість. Тим, хто перевищив "норму" нерухомості більш ніж на 28,2 квадрата, повинні будуть заплатити від двох тисяч гривень.

Це випливає з 266-ї статті Податкового кодексу. Важливо зауважити, що місцева влада має право пом'якшити норму, наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість влади на такий крок не погоджується. Максимальна ставка податку – 1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, що перевищує норму. Цього року – 70,8 грн.

Наприклад, якщо у вас є квартира площею в 85 квадратних метрів, оплатити потрібно 25 квадратів (1770 грн). Якщо ж квартира площею 310 квадратів, то оплатити потрібно 250 квадратів (17,7 тис. грн) і додатково внести в бюджет 25 тис. грн.

В 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня). З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість в 2021 році.

Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).

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