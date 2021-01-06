Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити 18% із доходу: податкова назвала умови

Олександр Литвин Mакроекономіка 09:17, 6.01.2021 Оновлено: 09:40, 6.01.2021

В Україні фізособи-підприємці, які не користуються єдиним податком, повинні подати декларації до податкової до 9 лютого 2021-го, а українці, які не займаються бізнесом, але мали додатковий дохід, – до 30 квітня 2021-го.

Декларації вже приймають у податковій за місцем реєстрації. Вказувати доходи потрібно за 2020 рік. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, розміщеної на офіційному сайті відомства.

Прості українці повинні заплатити податок (у розмірі 18% плюс військовий збір) за:

  • надання в оренду нерухомості;

  • отримання в подарунок майна не від членів сім'ї;

  • дохід від інвестиційного активу;

  • від іноземних доходів;

  • дохід від незалежної професійної діяльності.

"Від відповідального ставлення до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов'язку громадянами залежить економічний розвиток держави, його фінансова безпека і рівень соціального захисту", – зазначають у податковій.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні особи-підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема пенсійну).

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