Українські заробітчани будуть потрібні ЄС після зняття карантину, – експерт

Попит на заробітчан із України в країнах Європейського Союзу після зняття коронавірусних обмежень збережеться через демографічну кризу.

Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє "Укрінформ". За його словами, після проведення вакцинації та зняття обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19, кількість людей, які будуть їхати на роботу в Європу, буде тільки зростати.

Зазначається, що ситуація на європейському ринку праці через пандемію насправді не змінилася. Там досі потрібні люди на будівництві, у сфері сільського господарства та обслуговування, і ця тенденція збережеться і надалі.

На думку експерта, це пов'язано передусім із тим, що в Європі демографічна криза та не вистачає людей. Тому економіки Польщі, Чехії, країн Балтії, Німеччини розраховують на приплив нових робочих рук із країн, що не входять до складу ЄС.

"Це перший момент. А другий – якщо порахувати, що загалом у Євросоюзі проживає приблизно 512 млн населення, а кількість українців, які працюють в Європі приблизно 3-3,5 млн осіб, тобто менше ніж 1 відсоток. Тому говорити, що для українців не знайдеться там роботи, це недалекоглядно, я впевнений, що українці зможуть знайти собі роботу в Європі", – говорить Воскобойник.

Він також назвав проблемою і викликом не тільки для вітчизняних роботодавців, а й для України загалом бажання польських роботодавців внести зміни в законодавство, які дозволять українцям отримувати трирічний дозвіл на роботу в Польщі.

Раніше повідомлялося, що в Польщі 56% роботодавців наймають іноземців, а 42% хочуть, щоб люди з інших країн працювали у них довгостроково. Пандемія COVID-19 не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців. Польські роботодавці планують і в подальшому наймати працівників із нашої країни.

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