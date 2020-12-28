Україна повинна в 2021-му взяти кредитів всередині країни на півтрильйона: в НБУ назвали ризики

Кабінет міністрів в бюджеті на 2021 рік передбачив внутрішніх позик (кредити, які отримує держава за рахунок облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 497 млрд грн. Виконати цю мету буде вкрай складно.

Про це в інтерв'ю "Економічної правди" заявив глава НБУ Кирило Шевченко. "У бюджеті на наступний рік ми бачимо ризик ефекту так званого фіскального витіснення. Обсяги запозичень, які закладені в закон, тільки на внутрішньому ринку – 497 млрд гривень. Це майже півтрильйона. Загальна ліквідність банківської системи, в залежності від дня, становить 160-170 млрд", – сказав глава Нацбанку.

Щоб запозичити таку величезну суму, треба сподіватися на те, що всі борги, які держава повинна повернути в 2021 році на внутрішньому ринку, будуть переведені в нові – так званий "роловер". З точки зору НБУ, припущення, що всі 100% боргів знову вкладуть в ОВДП, досить оптимістичний.

"Ми вважаємо, що це оптимістичний припущення. Незважаючи на суму в півтрильйона, ми бачимо в цьому ризик ефекту фіскального витіснення. Це означає, що Міністерство фінансів, для здійснення такого великого запозичення буде конкурувати з бізнесом за рахунок банків. Який у нас перший інструмент? ОВДП", – сказав Шевченко.

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