У МВФ не змогли відповісти, коли будуть домовленості з Україною: терміни нового траншу невідомі

Дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають. При цьому залишається ціла низка питань, передбачити терміни вирішення яких нині важко. Відзначимо, що МВФ (Міжнародний валютний фонд) може надати новий кредитний транш після затвердження програми.

Про це розповів глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман у інтерв'ю "Інтерфакс". "На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогрес у вирішенні питань", – заявив він.

Також він додав, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені в програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, що скасовують досягнення минулих програм. Люнгман, коментуючи можливу співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by, підкреслив, що у Фонді хочуть підтримати економічний розвиток і процвітання країни.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми будемо продовжувати підтримувати належну економічну політику і трансформацію економіки", – сказав Люнгман.

Раніше Люнгман заявив, що основною частиною програми stand by для країни залишається збереження організаційної та інституційної реформ Нацбанку. Він уточнив, що ключові досягнення НБУ включають переорієнтацію грошово-кредитної та валютної політики, очищення банківського сектора, модернізацію банківського регулювання і нагляду, а також посилення системи протидії відмиванню грошей.

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