У Криму заявили, що щодо ситуації з водою 'хвалитися нічим'

У підприємстві "Вода Криму" повідомили, що за останній тиждень істотних притоків у водосховища півострова не спостерігається.

Про це заявив глава підприємства Володимир Баженов, повідомляє "Крим Реалії". "Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони не багатьом перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали з західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води з сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", – сказав Баженов.

Відзначимо, що в Міністерстві ЖКГ оновили дані щодо наповнюваності основних водосховищ окупованого Росією півострова. Згідно з ними два водосховища залишаються на так званому "мертвому обсязі" й не наповнюються.

Станом на 19 березня на такій позначці перебувають Сімферопольське і Загірське водосховища. Це означає, що брати звідти воду для постачання населення вже неможливо. Крім того, до цієї позначки наближаються Балановське і Тайганське водосховища.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, дощовий приплив води у водосховища окупованого Росією Криму навесні становитиме 25-65%. Це не поліпшить ситуацію з нестачею води на півострові.

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