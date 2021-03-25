У Криму пересихають водосховища: "влада" показала нові дані

В окупованому Росією Криму опублікували оновлені дані наповнюваності водосховищ півострова. На "мертвому обсязі" залишаються Сімферопольське і Загірське водосховища.

Про це свідчать дані сайту так званого Міністерства ЖКГ. Відзначимо, що до позначки "мертвого об'єму" наближаються Балановське, Тайганське, а також Старокримське водосховища.

Наповнення водосховищ на 23 березня http://0s.nv5gq23i.ojvq.m5xxmltsou.cmle.ru/ru/index

Відзначимо, що до анексії Криму близько 85% потреб місцевих жителів прісною водою забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після "референдуму" Україна його перекрила.

Нагадаємо, що перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що російська мілітаризація Криму та перенаселення півострова призводить до знищення водних та інших природних ресурсів. Вона зазначила, що активне буріння свердловин для використання ґрунтових вод призводить до засолення ґрунту.

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