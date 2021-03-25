В Крыму пересыхают водохранилища: "власти" показали новые данные
В оккупированном Россией Крыму опубликовали обновленные данные наполняемости водохранилищ полуострова. На "мертвом объеме" по-прежнему остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.
Об этом свидетельствуют данные сайта так называемого Министерства ЖКХ. Отметим, что к отметке "мертвого объема" приближаются Балановское, Тайганское, а также Старокрымское водохранилища.
Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.
Напомним, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российская милитаризация Крыма и перенаселение полуострова приводит к уничтожению водных и других природных ресурсов. Она отметила, что активное бурение скважин для использования грунтовых вод приводит к засолению почвы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дождевой приток воды в водохранилища оккупированного Россией Крыма весной составит 25-65%. Это не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове.
В предприятии "Вода Крыма" сообщили, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища не наблюдается.