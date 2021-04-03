У Криму критично не вистачає води, до анексії її було в 4 рази більше: дані Гідрометцентру

У анексованому Росією Криму, незважаючи на опади, запаси води знаходяться на критичному рівні. Сумарний обсяг в водосховищах склав 61,3 млн кубометрів, тоді як ще в 2014-му був на рівні 253,1 млн.

Це випливає з опублікованих даних "Гідрометцентру Криму" (знаходиться під управлінням незаконної російської влади). "До початку квітня загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих в руслах річок, склав 61,39 млн куб.м, що на 13.082 млн куб. м більше, ніж місяць тому, але на 44.870 млн куб. м менше, ніж в 2020 році", – йдеться в повідомленні.

Ще 26 квітня 2014 року материкова Україна закрила шлюзи Північно-Кримського каналу, тим самим припинивши надходження води на півострів. Запаси скоротилися в 4-5 разів. Не допомагають навіть опади.

"Танення снігу, що супроводжується випаданням дощів, сприяло короткочасного підвищення рівнів води в басейнах більшості річок північного передгір'я на 1-25 см, а в пониззі річки Бельбек на 50 см", – йдеться в даних статистики.

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