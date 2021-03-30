У Кабміні обіцяють перевиконати бюджет за доходами на 10 млрд грн у першому кварталі

Володимир Пазій Mакроекономіка 19:07, 30.03.2021

За підсумками січня-березня 2021-го очікується перевиконання держбюджету за доходами на близько 10 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції 30 березня, пише "Інтерфакс". "Очікується перевиконання за результатами першого кварталу за доходами близько 10 млрд грн", – сказав він.

Міністр додав, що такого результату досягнуто завдяки поліпшенню роботи державних податкової та митної служб. А також відзначив зростання довіри платників податків.

За словами Марченка, планові показники державного бюджету на I квартал виконано за два дні до його завершення. Крім того, на Єдиному казначейському рахунку наразі 31 млрд грн.

Раніше Марченко повідомив, що незаконні соцвиплати можуть бути повернуті до державного бюджету. Змусити їх повернути кошти мають через суд.

Позови в суд подають чиновники після додаткових перевірок. Повертати виплати повинні ті, хто насправді не потребував допомоги, але все одно отримував її.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Канада вдарила по Росії новими санкціями через Крим: список

СБУ провела ще 20 обшуків у керівництва і членів організації Медведчука

Дозволи на прогулянку і з тестом у магазин: у Європі посилили карантин так, що українцям і не снилося

У Києво-Печерській лаврі тисячі прихожан УПЦ МП без масок помолилися за припинення пандемії. Фото

Віддали життя за Україну: що відомо про чотирьох бійців, які загинули під Шумами