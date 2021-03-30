У Кабміні обіцяють перевиконати бюджет за доходами на 10 млрд грн у першому кварталі

За підсумками січня-березня 2021-го очікується перевиконання держбюджету за доходами на близько 10 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції 30 березня, пише "Інтерфакс". "Очікується перевиконання за результатами першого кварталу за доходами близько 10 млрд грн", – сказав він.

Міністр додав, що такого результату досягнуто завдяки поліпшенню роботи державних податкової та митної служб. А також відзначив зростання довіри платників податків.

За словами Марченка, планові показники державного бюджету на I квартал виконано за два дні до його завершення. Крім того, на Єдиному казначейському рахунку наразі 31 млрд грн.

Раніше Марченко повідомив, що незаконні соцвиплати можуть бути повернуті до державного бюджету. Змусити їх повернути кошти мають через суд.

Позови в суд подають чиновники після додаткових перевірок. Повертати виплати повинні ті, хто насправді не потребував допомоги, але все одно отримував її.

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