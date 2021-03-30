В Кабмине обещают перевыполнить бюджет по доходам на 10 млрд грн в первом квартале

По итогам января-марта 2021-го ожидается перевыполнение госбюджета по доходам на около 10 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции 30 марта, пишет "Интерфакс". "Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн", – сказал он.

Министр добавил, что такой результат достигнут благодаря улучшению работы государственных налоговой и таможенной служб. А также отметил рост доверия налогоплательщиков.

По словам Марченко, плановые показатели государственного бюджета на I квартал выполнены за два дня до его завершения. Кроме того, на Едином казначейском счете в настоящее время находится 31 млрд грн.

Ранее Марченко сообщил, что незаконные соцвыплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. Заставить их вернуть средства могут через суд.

Иски в суд подают чиновники после дополнительных проверок. Возвращать выплаты должны те, кто на самом деле не нуждался в помощи, но все равно получал ее.

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