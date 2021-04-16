"Це енергетична війна": Зеленський розповів, до чого призведе запуск "Північного потоку-2"

Росія користується тим, що в ЄС немає єдиної позиції щодо "Північного потоку-2". При цьому будівництво і запуск газопроводу – це питання енергетичної війни. Реалізація цього проєкту призведе до програшу не тільки України, а й підтвердить "що так чинити можна".

Про це в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro заявив президент України Володимир Зеленський. Повний текст розмови з журналістами опублікували на офіційному сайті глави держави.

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік – 2" добудують – не лише Україна програє. Це прецедент, це значить, що так можна. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас… Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що відкриту позицію проти газопроводу займають США. Водночас в ЄС немає єдиної позиції, чим і користується Росія.

"Є два чинники. Перший – США. І другий – єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країнах різна позиція. Росія користується цим", – сказав Зеленський.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.