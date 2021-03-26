Скільки коштуватиме долар в Україні: НБУ показав курс після вихідних

Олександр Литвин Mакроекономіка 00:25, 27.03.2021

В Україні курс долара після вихідних, 29 березня, не зміниться і буде на рівні 27,96 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Регулятор показує довідкову вартість, при цьому фактична вартість долара формується виходячи з балансу попиту і пропозиції на ринку.

НБУ

Аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що така тенденція триватиме недовго і незабаром долар почне зростати. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,0/28,2 грн", – спрогнозував Іосуб.

На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6 – 1,0%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 27,70 до 27,87 грн (+ 0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час виросли з 27,69/27,70 до 27,96/27,98 (+ 1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,61/27,79 до 27,81/28,01 (+0,7%/+ 0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.

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