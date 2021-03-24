Шмигаль заявив, що Україні вдалося уникнути такого падіння економіки, як у Європі

Україна 2020 року перевиконала дохідну частину бюджету на 54 млрд грн. До того ж країні вдалося пережити кризовий рік легше, ніж багатьом країнам Європи.

Про це на засіданні Кабміну 24 березня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то нам вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулося у більшості країн ЄС. Тим паче, якщо ми порівняємо з кризою 2009 року, коли падіння українського ВВП склало 15%, то зараз цей показник фактично в 4 рази менший", – сказав глава уряду.

Telegram Дениса Шмигаля

На своїй сторінці в Telegram прем'єр додав, що завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит з 7,5% від ВВП до 5,3% від ВВП.

"Ефективне виконання бюджету також дало можливість підвищити мінімальну зарплату, підвищити зарплату всім лікарям, провести індексацію пенсій та значним чином підтримати бізнес та економіку", – сказав Шмигаль.

Додамо, в Україні реальний ВВП у четвертому кварталі 2020-го зменшився на 0,7% проти відповідного періоду 2019 року. Такі дані опублікувала Державна служба статистики.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська влада зацікавлена в прискоренні інфляції для відновлення економіки. Урядовий прогноз передбачає її (економіки) зростання 2021 року на 4,6% ВВП (валовий внутрішній продукт).