Що буде з економікою України в 2021-м: JP Morgan озвучив прогноз

Аналітики банківської холдингової компанії J.P. Morgan прогнозують зростання ВВП України в 2021 році на 5,6%, а також очікують підвищення облікової ставки до 7%.

Міжнародні аналітики озвучили прогноз, пише "Економічна правда" із посиланням на "Інтерфакс". "Ми як і раніше вважаємо, що в 2021 році зростання перевищить 5% в основному за рахунок внутрішніх чинників, але також буде підтримуватися зовнішнім попитом. У міру відновлення європейської та світової економіки в другій половині 2021 року український експорт повинен збільшитися в обсязі та сприяти зростанню", – стверджують аналітики.

Відзначається, що вони вказали на хороші показники четвертого кварталу 2020 року і сильне зростання роздрібних продажів. Це підтверджує думку, що споживання буде важливим драйвером зростання і в 2021-му.

У компанії також зазначили, що серйозне скорочення інвестицій і скорочення запасів були основними негативними факторами зниження ВВП на 4% в минулому році. Однак у 2021 році ситуація в цих сферах повинна стабілізуватися.

Аналітики очікують відскоку інвестицій майже на 30% після спаду більш ніж на 24% в минулому році та виходу на докризовий рівень. На їхню думку, поповнення запасів додасть значний додатковий імпульс зростанню. Вони також прогнозують, що вакцинація буде просуватися дуже повільно, більше половини населення буде вакциновано приблизно до середини 2022-го.

З приводу співпраці з МВФ – експерти зберігають очікування отримання Україною фінансування в третьому кварталі, незважаючи на повільне виконання вимог. "На їхню думку, місія МВФ, швидше за все, повернеться в другому кварталі 2021 року і серед основних питань буде обговорення внесених в Раду законів про Вищу раду правосуддя, НАБУ і посилення відповідальності за електронні декларації, а також збереження незалежності НБУ", – йдеться в повідомленні.

У J.P. Morgan також вказали, що представники США називають серед умов фінансової підтримки України відновлення співпраці з МВФ і МФО, а також реформи в секторі правосуддя.

Раніше стало відомо, що Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021-му із 3% до 3,8%. Прогноз підкріплений позитивними базовими ефектами в сільському господарстві і переробній промисловості та з урахуванням того, що в першій половині 2021 року можливі подальші тимчасові труднощі через затримки з вакцинацією.

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